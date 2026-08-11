Русе приема за първи път в България финалния кръг на Световния шампионат по водомоторен спорт в клас F500

Русе ще бъде домакин на финалния кръг от Световния шампионат по водомоторен спорт в „кралския клас“ F500 и на Европейския шампионат за юноши в клас GT15. Състезанията ще се проведат от 21 до 23 август на русенския кей.

Страната ни за първи път приема кръг от Световния шампионат с лодки от клас F500 – най-високия клас в надпреварата, в който състезателните машини развиват скорости до 180 км/ч. В клас GT15, предназначен за участници до 16 години, скоростите достигат до 100 км/ч. GT15 е своеобразна школа за младите състезатели, от която започва пътят към големите класове на водомоторния спорт. Сред българските представители е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади състезатели. През 2026 г. той постигна трето място в света в своя клас.

Състезателният център на двата шампионата ще бъде разположен на крайбрежната алея, което ще осигури добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. Програмата започва в петък, 21 август, от 20 ч. с официалното откриване на шампионатите. В събота, 22 август, от 10:30 до 12:30 ч. са предвидени свободни тренировки. Квалификациите за време ще се проведат от 14:30 до 16:30 ч., а първите състезателни серии ще бъдат между 17:00 и 19:30 ч. В неделя, 23 август, от 12:00 до 16:00 ч. ще се състоят решителните финални серии в двата класа. Програмата ще завърши с официално награждаване на победителите и закриване на шампионатите от 18:30 ч.

Състезанията се организират от Българската федерация по водомоторен спорт, Клуба по водомоторен спорт „Ряхово“ и Община Русе, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Шампионатите са част от официалния спортен календар на Международния съюз по моторни лодки.