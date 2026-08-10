Ентусиасти! Въпреки безводието, регатата продължава

Истински международен празник взриви крайбрежието на Видин, след като старопрестолният град стана официален домакин на първия български етап от 69-ото издание на Международната туристическа дунавска регата ТИД (TID). Десетки гребци акостираха край бреговете и бяха посрещнати тържествено пред Епиграфския център, непосредствено до историческата крепост „Баба Вида“. Заместник-кметът Борислава Борисова приветства ентусиастите от името на кмета д-р Цветан Ценков и обяви, че за гостите е подготвена специална туристическа обиколка, която да им разкрие културното наследство на региона.

Организаторите подчертаха, че река Дунав не просто оформя духа на крайречните градове, а свързва мечтите на различните поколения. Главният организатор от българска страна Стилян Бонев изрази специална благодарност за топлото посрещане, което включваше и зрелищна културна програма, представена от танцьорите на Народно читалище „Просвета – 1937 г.“ от село Кутово.

Плаването продължава

След кратката глътка въздух във Видин, международната флотилия отново влиза в реката, за да продължи мащабното си плаване по българския участък. Приключението по вода ще продължи през следващите две седмици, като грандиозният финал на родна земя е насрочен за 23 август.

