Спират трамваите по "Графа"

Всички трамваи по столичната улица "Граф Игнатиев" спират от днес до края на месеца. Причината е ремонт на трамвайните релси в района на Университета за архитектура и градоустройство и площад "Журналист".

Три трамвайни линии 12,15 и 18 се закриват, а маршрутът на 10 и 13 се променя.

Трамвайна линия № 10 ще се движи от ж.к. „Западен парк“ до централна ж.п. гара, както следва: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрута до ж.к. „Западен парк“.

Трамвайна линия № 13 ще се движи по маршрут от ж.п. гара „Захарна фабрика“ до кв. „Орландовци“, както следва: от ж.п. гара „Захарнафабрика“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и надясно по ул. „Козлодуй“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кв. „Орландовци“, двупосочно.

Ще се разкрие временна автобусна линия № А10ТМ с маршрут от метростанция „Витоша“ до метростанция „Стадион Васил Левски“, както следва (в посока метростанция „Стадион Васил Левски“): от начална спирка с код 0910 „Метростанция Витоша“ на крайната станция на трамвайни линии № 10, 13 и 15 по бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, направо по ул. „Йосиф Петров“, наляво по ул. „Митрополит Кирил Видински“, наляво по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучер“ по маршрута до спирка с код 0911 „Метростанция Витоша“ – крайна (на крайната станция за трамвайни линии № 10, 13 и 15).