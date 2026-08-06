С латино ритми ще завърши фестивалът „Август е музика“ в Стара Загора

На 10 август от 20.00 ч. на площада пред Община Стара Загора ще прозвучат хитове от Куба, Пуерто Рико, Колумбия и Венецуела, авторски композиции и атмосфера, към която никой няма да остане безразличен. Музикалната стихия ще се развихри благодарение на Калин Вельов, Ire Vazquez & Los Papis.

Ире Васкес е кубинска певица и пианистка, която вече над 20 години живее и твори в България. Тя носи автентичния дух на Хавана и води собствена латино формация, в която пианото и гласът ѝ разпалват ритмите на салса, ча-ча-ча, сон и болеро.

Калин Вельов – един от най-ярките български перкусионисти, завършил перкусии и композиция в Музикалната консерватория консерваторията в Ротердам. Основател на легендарната група Tumbaito (първата българска салса-формация) и на проекта Amazonia, той е човекът, който години наред пренася горещите латино ритми на българската сцена и създава авторска музика, която среща различните светове.

Заедно с Los Papis , те събират екип от виртуозни музиканти:

Дилян Давидков – тромпет

Димитър Стоев – тромбон

Мартин Велев – бас китара

Георги Попов и Шльоми Хаим – перкусии

На сцената ще заблестят и специалните гости – кубинските танцьори Daymelis & Sergiо и Magui & Gianlucas, които ще превърнат площада в истинска хаванска фиеста.