Всичко за Латино

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Загадката: Кой е този певец?

Загадката: Кой е този певец?

Леле! Този певец имал яки мускули. Не е трудно да ги направи, тъй като песните му предполагат бесни латино танци и той се раздава по сцената. Напослед...

16 януари | 17:30
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"Акага" с латино парти за ЧНГ

"Акага" с латино парти за ЧНГ

София. "Акага" готвят грандиозно парти с мотото "Животът е латино" на 28 декември в зала 3 на НДК. Заедно с култовата група на сцената ще въртят винил...

27 ноември | 20:05
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