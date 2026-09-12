С латино ритми ще завърши фестивалът „Август е музика“ в Стара Загора
Финалната трета вечер на фестивала в Стара Загора е изцяло посветена на латино музиката и танците
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Финалната трета вечер на фестивала в Стара Загора е изцяло посветена на латино музиката и танците
Този уикенд районът на Мальовица предлага допълнително преживяване
С гореща латино-фиеста в тон с жаркото лято ще приключат Летните музикални вечери, с които Старозагорската опера зарадва вярната си публика. Съвместни...
Поп звездата Енрике Иглесиас посети за втори път България, а латино ритмите му завладяха хиляди сърца. Столичната зала Арена Армеец едва побра всички...
Доста голям беше процентът на читателите, които познаха певеца на снимката. Да, това е Рики Мартин. Латино идолът, който разбиваше наред класациите с...
Леле! Този певец имал яки мускули. Не е трудно да ги направи, тъй като песните му предполагат бесни латино танци и той се раздава по сцената. Напослед...
Варна. Summer Salsa Fest 2014 стартира на 8 август в морската столица. Латино фиестата се организира за трета поредна година от танцова школа „Маламбо...
София. "Акага" готвят грандиозно парти с мотото "Животът е латино" на 28 декември в зала 3 на НДК. Заедно с култовата група на сцената ще въртят винил...