Етрополе получи "Златна монета Култура" за съхраняване и популяризиране на своето наследство

Община Етрополе бе удостоена с отличието „Златна монета Култура“ и получи официален почетен статут за висок обществен престиж, съхраняване и популяризиране на уникалното културно-историческо наследство и активна съвременна културна дейност.

Наградата е признание и за постигнатото през последната година в управлението на нови инициативи и прилагането на съвременни модели за популяризиране на културното богатство на Етрополе и утвърждаване авторитета на България.

От името на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров наградата прие Маргарита Терзийска – директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост, хуманитарни дейности, проекти и програми“. На церемонията присъства и директорът на Исторически музей – Етрополе Галя Дикова.

В словото си г-жа Маргарита Терзийска предаде поздравите и благодарността на кмета инж. Владимир Александров.

„Приемаме отличието не само с гордост, но и с отговорност – да продължим започнатото и да предадем това богатство на децата си“, заяви тя от името на кмета и допълни, че тази награда е признание за целия град – за културните ни институции, читалищата, музея, творците, самодейците и всички хора, които с труд и любов пазят духа на Етрополе.

Отличието е резултат от последователната политика на кмета инж. Владимир Александров за превръщане на културното наследство в жива и разпознаваема част от съвременния облик на града. Чрез възстановяването на традиционни и създаването на нови събития, подкрепата за културните институции и творците и използването на съвременни технологии Етрополе все по-уверено представя своето богатство пред национална и международна публика.

Целенасочените усилия доведоха до създаването и утвърждаването на бранда „Етрополе – град на писменост, дух и традиции“. Днес името на града се разпознава с наследството на уникалната Етрополска калиграфско-художествена школа, съхранените обичаи и активния културен живот. Така Етрополе постепенно се превърна в разпознаваема културна марка, изградена върху своята история, идентичност и нови идеи.

Важна част от тази политика са инициативите за съхраняване на историческата памет и приемствеността между поколенията, свързани с Васил Левски, Христо Ботев и Николай Коев–Кофето. Само дни преди връчването на наградата в Етрополе бе открит новият бюст-паметник на Христо Ботев, създаден по инициатива на кмета инж. Владимир Александров по повод 150 години от смъртта на поета и революционер.

Отличието бе връчено на официална церемония в Клуб „Перото“ в Националния дворец на културата от художника Симеон Кръстев и доц. д-р Дария Карапеткова – директор на Културния център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието се проведе в чест на Деня на Независимостта на България и като част от инициативата „Международно културно сътрудничество“ на Съвета на европейската научна и културна общност и Клуба на българския културен и научен елит.

Сред отличените бяха и дипломатическите представителства на Финландия, Черна гора и Япония – за принос към международното културно сътрудничество и културния обмен.

„Златна монета Култура“ е признание за постигнатото и отговорност тази политика да продължи – така че богатото наследство на Етрополе да бъде съхранено, популяризирано и предадено на следващите поколения.