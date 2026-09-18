Хищници настъпват в една част от България

Хищниците в Североизточна България продължават да се множат. Най-сериозен ръст се отчита при чакалите, като специалисти предупреждават, че високата им численост може да създаде дисбаланс в природата и да окаже натиск върху някои видове дивеч.

Резултатите от пролетната таксация в областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич показват внушителен брой хищници. Регистрирани са над 12 300 чакала, близо 7000 лисици и повече от 3600 скитащи кучета, съобщава Meteo Balkans.

Чакалът е сред най-разпространените хищници у нас, а през последните години присъствието му в редица райони се увеличава. Видът е всеяден и се храни с разнообразна плячка, което му позволява лесно да се адаптира към различни условия.

Според ловни специалисти прекомерната численост на хищниците може да окаже допълнителен натиск върху определени видове дивеч. Затова се обсъжда необходимостта от мерки за регулиране на популациите.

Елените също се множат

Увеличението на хищниците обаче върви паралелно с положителна тенденция при редица видове едър дивеч.

Пролетната таксация отчита 46 943 благородни елена в страната. Около една четвърт от тях са в Североизточна България. Спрямо предходната година популацията на благородния елен се е увеличила с около 9%.

В района на Североизточното държавно предприятие са преброени още 986 елена лопатара, 11 743 сърни и 710 муфлона.

Възстановява се и популацията на дивата свиня. Видът понесе сериозни загуби заради африканската чума по свинете през периода 2020–2022 г., но числеността му отново расте.

Според тазгодишното преброяване запасите от дива свиня са се увеличили с 16,8% спрямо предходната година. Общият брой на животните вече достига 8761.