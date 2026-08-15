Хотел "Пирин" - приказката на Банско

На 50 метра от стария център, с частен парк от 4000 кв. м, планината на една ръка разстояние и СПА, което чака след дългия ден. Място, в което Банско не просто се посещава – преживява се.

Има места, на които отиваш за една ваканция, а си тръгваш с усещането, че си бил там цял живот. И искаш да се върнеш. Хотел „Пирин“ в Банско е точно от тях.

Тук планината започва почти от прага. Старият център е само на 50 метра, а зад хотела се разгръща собствен зелен свят - 4000 квадратни метра частен парк, който превръща престоя в нещо съвсем различно от обичайната хотелска почивка.

Представете си сутрин, в която вместо градски шум чувате планината. Закуска, след която можете да тръгнете към Пирин. Разходка из старите улици на Банско. Следобед – топлата вода на закрития басейн. Малко време в сауната или парната баня. А вечерта – вечеря, след която не трябва да търсите автомобил, такси или ресторант.

Точно в това е магията на х-л „Пирин“ – всичко е близо, но нищо не е натрапчиво.

Банско започва от прага

https://hotelpirin.com/book?hotelId=229a8a56-752d-4f05-8908-6c0519d8a181&lang=bg

Хотелът е разположен в една от най-старите части на Банско, на крачка от централния площад и прочутите местни механи. Така гостът не трябва да избира между хотелска почивка и усещането за истинския град. Получава и двете.

След няколко минути пеша са старите улици, възрожденските къщи и музейните маршрути. В същото време хотелът остава достатъчно отделен от шумната част на курорта, за да даде онова усещане за лично пространство, което трудно се намира в центъра на туристически град.

А през август има още един бонус – всеки уикенд централният площад става огромна сцена на открито: концерти, фстивали, преживявания. От хотел „Пирин“ до нея са само няколко минути пеша.

Това означава нещо много практично: можете да вечеряте спокойно, да излезете на концерта и след последния акорд да се приберете пеша в стаята си.

Парк насред Банско

Най-голямото богатство на хотела обаче може да се окаже нещо, което човек не очаква да намери в центъра на курорта. Пространство.

Хотел „Пирин“ разполага с 4000 кв. м частен парк – зелена територия, която през лятото се превръща в естествено продължение на почивката. Шезлонги, зеленина, въздухът на планината и място, където децата могат да играят, докато родителите просто спират да бързат.

Това е една от онези подробности, които на снимка изглеждат като удобство, но на място се оказват част от самото преживяване.

Защото Банско може да бъде шумен, оживен и пълен с туристи.

А „Пирин“ дава възможност да затворите вратата и да останете насаме с планината.

Денят започва с Пирин и завършва със СПА

През лятото хотелът е естествена база за планински приключения.

Пирин предлага маршрути за различни възможности – от спокойни разходки около Банско до сериозни високопланински преходи. В близост са Бъндеришките езера, Вихрен и емблематичните маршрути на националния парк, който е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Но има една особеност.

След планината не идва умората. Идва СПА. Закритият басейн, сауната и парната баня са включени в пакета за гостите. Така след няколко часа сред пиринските пътеки човек може да се върне в хотела и да превърне умората в удоволствие.

Това е и една от големите разлики между обикновената планинска почивка и добре измислената планинска почивка. А зимата?

Тогава приказката просто сменя декора.

Снегът покрива Пирин, Банско влиза в своята зимна роля, а хотелът предлага безплатен трансфер до началната станция на кабинковия лифт на всеки 30 минути. След ски деня гостите могат да се върнат към топлия басейн, сауната и парната баня. Има и помещение за ски екипировка. Това е особено удобно за семейства.Защото зимната ваканция с деца има една проста формула: колкото по-малко логистика, толкова повече почивка.

В хотел „Пирин“ децата под 7 години могат да отседнат безплатно, има детски кът и площадка в парка, а семейните помещения позволяват на родителите да запазят собственото си пространство.

И храната е част от почивката

Още една подробност променя усещането за престоя – закуската и вечерята са включени в цената на престоя.

Това означава, че след планината не започва новото приключение „Къде ще вечеряме?“. Вечерята вече ви чака.

А през деня Банско е на една ръка разстояние – с неговите механи и традиционни специалитети като капама, чомлек, катък и бански старец. Самият хотел също предлага ресторант, а през топлите месеци – градинска зона.

Хотелът за хора, които искат да си починат

„Пирин“ има още едно качество, което трудно се описва с квадратни метри и списък с услуги. Това е усещането за място.

Хотелът е семеен и се представя като място, в което гостите се посрещат лично. Самата концепция е изградена около комбинацията от планина, парк, СПА и близост до стария град.

И точно затова той може да бъде добър избор както за семейна ваканция, така и за няколко дни, в които човек просто иска да изчезне от ежедневието. Да остави телефона. Да тръгне към планината. Да се върне за басейна. Да вечеря спокойно. И вечерта да излезе пеша до стария център на Банско.

Приказката има и конкретна покана

Ако планината е мястото, което кара хората да идват в Банско, хотелът е мястото, което може да ги накара да останат по-дълго.

В момента хотел „Пирин“ предлага различни оферти за по-дълъг престой – 10% отстъпка за 3 и повече нощувки, 15% за 5 и повече и 20% за 7 и повече нощувки. За определен период има и оферта „4=3“, при която четвъртата нощувка е безплатна. За зимния сезон 2026/27 е обявена и 15% отстъпка при ранно резервиране до 15 октомври 2026 г.

И тогава идва онзи въпрос, който човек си задава, докато разглежда снимките: А защо да не тръгна? Защото понякога не е необходимо да чакаме голямата ваканция. Не е необходимо да летим до далечна държава. Не е необходимо да търсим екзотика. Понякога приказката е на два часа и половина път от София.

И носи името Банско.

А в сърцето му, на 50 метра от стария площад, има едно място, в което планината, градът, храната, СПА удоволствието и тишината се срещат. Хотел „Пирин“. Място, което не просто ви предлага да отседнете в Банско. Предлага ви да го преживеете.