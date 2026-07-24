„Автомобилна администрация“ извърши проверки на 2 тежки пътни инцидента

Първоначалната проверка на Областния отдел на „Автомобилна администрация“ Русе не установи нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежкото пътнотранспортно произшествие на пътя Русе - Бяла тази сутрин.

Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

Водачът на товарния автомобил притежава категория С+Е от 2004 г., валидна карта за квалификация до 11.05.2031 г. и валидно удостоверение за психологическа годност. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока град Бяла.

Във връзка с друг инцидент, станал късно снощи, при който товарен автомобил събори вентилаторна турбина в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, проверката на „Автомобилна администрация“ установи нарушения. На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени три акта - за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка.

„Автомобилна администрация“ продължава засиления контрол по пътищата на страната.