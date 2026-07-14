Кметът на Етрополе кани гражданите на среща с ръководството на ВиК

Във връзка с постъпили през последните седмици множество сигнали и жалби от жители на община Етрополе, свързани с различни проблеми по водоснабдителната и канализационната мрежа, кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров предприема поредна инициатива в защита на обществения интерес и свиква открита работна среща с представители на „ВиК“ ЕООД – София и гражданите.

Целта на срещата е в открит диалог да бъдат поставени всички въпроси, които вълнуват жителите на общината, както и да бъдат обсъдени възможностите за по-бърза реакция, по-добра координация и своевременно решаване на натрупаните проблеми.

Поканата до ръководството на ВиК вече е изпратена, като Община Етрополе очаква потвърждение за датата и часа на срещата. След получаване на официален отговор информацията ще бъде своевременно публикувана, за да могат всички заинтересовани граждани да присъстват и да поставят своите въпроси лично.

С тази инициатива Община Етрополе продължава практиката си важните обществени теми да бъдат обсъждани публично и с участието на всички заинтересовани страни, така както бяха организирани и срещите, посветени на проблемите с електрозахранването в общината и тази за асансьорите в жилищните сгради.

Община Етрополе ще продължи да защитава интересите на своите жители и да настоява компетентните институции да предприемат необходимите действия за осигуряване на качествени и надеждни услуги за гражданите.

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