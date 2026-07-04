Стана ясно как е се е случила трагедията в Струма. Смразяващи подробности

Излязоха смразяващи подробности за трагедията в Струма, при която баба, дядо и двете им внучета се удавиха в реката. В завирен участък от Струма с дълбочина около 8 метра децата, които по-късно изчезват, са скачали във водата, съобщава „4Власт“. Бабата и дядото от Дупница, които били ловели риба, се хвърлили, за да ги спасят, но без успех.

Още в петък стана ясно, че възрастните са извадени от реката безжизнени. В същото време се потвърждава, че третото дете – 6-годишно момиче – е успяло да се обади на родителите си след инцидента.

В късните часове на петъчната вечер стана ясно, че е намерено тялото на 8-годишното момиче, а другото дете, което е на 11 години, все още се издирва.

В акцията вече са включени дронове, а частен самолет от Дупница с камера също оказва съдействие на терен.

На място има и водолази.

Трагедията се е разиграла край невестинското село Пастух, в район с къмпинг и популярно място за риболов. Вирът е изкуствено оформен за риболовни цели и е посещаван от много хора, включително туристи и рибари.

На място остават екипи на полицията, пожарната, „Гражданска защита“, медици и представители на различни институции, а издирвателната операция продължава без прекъсване.

Трагедията почерни цяло семейство от Дупница.

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