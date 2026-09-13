Поредна трагедия с българин в Гърция
Черната статистика расте
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Черната статистика расте
Инцидентът е станал неволно, а трагедията повдига нови въпроси за безопасността на децата с електрически тротинетки
Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
33-годишната Александрина Тотева отрече да е убила момченцето и заяви пред съда, че детето е паднало неволно
Какво се е случило в съблекалнята веднага след мача
Разследването продължава
Прокуратурата проверява финансови и семейни проблеми, както и данни за домашно насилие.
Лодка с 127 души от Гамбия е била в неизвестност почти месец
Инцидентът е станал в район, където се изгражда резервоар за питейна вода
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
Условията за труд пак се дискутират
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Черен ден за тв водещата
Пак са влезли в морето в много тежки условия
Спасителите продължават отчаяното издирване, докато много семейства чакат вест за близките си
Полски турист се удави на плажа в Бяла
То е открито от спасителите в началото на работния им ден
Тялото на 44-годишен мъж беше извадено, докато градът още не се е отърсил от гибелта на 7-годишно момче
След смъртта на 7-годишното дете край плаж „Хармани“ водните спасители разказват за опасно самочувствие и множество рискови влизания в морето