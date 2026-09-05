Какви са версиите за трагедията в Исперих

Хазартни дългове, раздяла със съпругата и сериозни семейни проблеми са сред основните версии, които прокуратурата проверява за трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това сложи край на живота си.

По данни на прокуратурата престъплението вероятно е било извършено в нощта срещу 2 септември. Във вторник бащата и двете момичета са били видени живи. След това тримата отишли в имот, който не е основното им жилище.

Именно там, според разследващите, бащата вероятно първо е убил по-голямата си дъщеря, а след това и 10-годишното момиче. И двете деца са били убити с нож.

След това мъжът заключил помещението, а по-късно се самоубил в двора.

До момента няма данни за участие на друг човек в престъплението.

Хазартни дългове и тежко финансово положение

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров посочи, че една от проверяваните версии е свързана с тежкото финансово положение на бащата, предава bTV.

Мъжът периодично работел като таксиметров шофьор, а според данните от разследването е имал парични задължения, свързани с хазарт.

Именно хазартната зависимост и натрупаните финансови проблеми са сред водещите направления, по които работят разследващите.

Раздялата със съпругата също се проверява

Друга важна линия в разследването е свързана с раздялата между мъжа и съпругата му.

По информация на прокуратурата жената е напуснала семейния дом преди около два месеца. По-късно тя изпратила съобщение на една от дъщерите си, че има нов партньор, който вероятно ще бъде техният нов баща.

Според прокуратурата тази ситуация също е възможно да е повлияла върху развитието на конфликта и последвалата трагедия.

Разследващите проверяват и информация за прояви на домашно насилие спрямо съпругата. Данните са получени от нейни близки, но предстои да бъдат проверени и потвърдени в рамките на разследването.

Няма данни за психично заболяване

До този момент не са установени данни мъжът да е страдал от психично заболяване.

Според прокуратурата водещата версия към момента е свързана с хазартната зависимост, финансовите затруднения и натрупването на семейни проблеми.

Трагедията е станала само дни преди началото на учебната година. Бащата дори купил на двете си дъщери необходимото за училище. Момичетата били при него и по време на подготовката за първия учебен ден.

Разследването продължава. Прокуратурата изяснява всички обстоятелства около двойното убийство и последвалото самоубийство.