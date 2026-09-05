Убийство разтърси Мексико преди изборите: Гръмнаха Ескобар

Депутат от управляващата в Мексико партия МОРЕНА беше открит мъртъв в автомобила си в източния щат Веракрус, с поне една огнестрелна рана, предаде Ройтерс. Случаят идва по-малко от година преди местните и федералните избори в страната.

Зениазен Ескобар, който представлява богатия на петрол крайбрежен щат, е бил намерен мъртъв в колата си.

Главният прокурор на Веракрус Лисбет Хименес заяви пред журналисти, че по случая е започнало разследване, но не даде повече подробности.

Генералният секретар на щата Рикардо Ахуед посочи, че по автомобила на депутата не са открити следи от насилие.

Смъртта му настъпва в момент, когато Мексико се подготвя за изборите на 6 юни догодина, на които ще бъдат подновени мандатите на кметове, щатски законодатели, градски съветници и губернатори.

Организираната престъпност – заплаха за изборите

Предишни избори в различни части на Мексико бяха белязани от случаи на насилие, свързани с организирани престъпни групи.

Според правозащитни организации само през юли са регистрирани най-малко 30 случая на политическо-криминално насилие в 11 щата. Сред тях са заплахи, убийства, въоръжени нападения, опити за убийство, изчезвания и отвличания. От тези случаи 14 са убийства.

Националният избирателен орган на Мексико предупреди, че организираната престъпност е сред най-сериозните заплахи за демократичните процеси в страната.

Според институцията в миналото са регистрирани случаи, при които въоръжени лица са се опитвали да сплашат или принудят граждани да гласуват по определен начин. Отчитани са също кражби и подпалване на изборни материали.