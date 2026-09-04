Тръмп обяви новината! Предложение за края на войната в Украйна

Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще занесат в Москва предложения за прекратяване на конфликта в Украйна.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на разговор с репортери.

Видео от срещата на американския лидер с пресата в Овалния кабинет беше разпространено от портала Clash Report.

"Те носят със себе си предложение за край на войната", каза Доналд Тръмп на въпрос на журналист дали емисарите ще носят нови мирни инициативи по време на обиколката си.

Очаква се пратениците на Тръмп да пристигнат в Москва в събота, а в неделя да са в Киев. Новината за визитата бе съобщена първоначално от президента на Украйна Володимир Зеленски, която вече обяви, че в понеделник пътува за среща с Тръмп във Вашингтон. По непотвърдена информация американският президент е поканил в Белия дом и европейски лидери.

The New York Times даде подробности, че визитата на Уиткоф и Кушнер се е договаряла в продължение на няколко седмици, като Съединените щати настояват украинците временно да спрат атаките с дронове срещу Москва по време на престоя на посланиците на Тръмп в Русия, а руснаците по подобен начин да спрат атаките срещу Киев.

Киев вече обяви, че ще го направи.

Последната визита на Уиткоф и Кушнер бе през януари, докато Украйна досега те все още не са посещавали.

Посещението се случва след серия от ключови събития.

Тя ще е малко след визитата на шефа на ФБР в Моска и последвалото участие за първи път на руския финансов министър на срещата на Г$20 по поканата на американския му колега.

Случва се веднага след срещата на източните лидери на ШОС в Киргистан, където Путин и Си Цзинпин имаха двустранна среща. А ден по-късно руският президент обяви от Владивосток, че е готов за преговори, дори директни с Киев, но с условията, които Москва поставя – иска Домбас.