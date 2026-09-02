Тръмп с интересно предложение за Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Проток Тръмп“, предаде Франс прес.

„Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на „Проток Тръмп“?“, написа Тръмп в собствената си платформа „Трут Соушъл“.

Предложението идва на фона на продължаващия конфликт с Иран. Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.

Това не е първият случай, в който американският президент предлага промяна на географско наименование.

Преди дни Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на „Езеро Америка“.

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути в света. През него преминава значителна част от международните доставки на петрол и природен газ.