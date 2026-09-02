Ердоган след ШОС! Какво следва за Турция?

Турция няма намерение да обръща гръб на Запада, но ще продължи да разширява влиянието си във всички посоки. Това стана ясно от думите на президента Реджеп Тайип Ердоган след участието му в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек.

На връщане от Киргизстан Ердоган направи равносметка пред журналисти на борда на президентския самолет и очерта приоритетите на Анкара по ключови външнополитически и отбранителни въпроси.

„Перспективата за членство на Турция в ШОС по никакъв начин не означава обръщане на гръб към Запада“, заяви турският лидер. По думите му целта на Анкара е да увеличава собствената си тежест с визия на 360 градуса, пише Анадолската агенция.

Ердоган: Украйна трябва да завърши с мир

Турският президент коментира и войната между Русия и Украйна, като подчерта, че очакването както на Анкара, така и на руския президент Владимир Путин е конфликтът да приключи възможно най-скоро с мир.

Ердоган постави акцент и върху сигурността на гражданското корабоплаване в Черно море.

„Сигурността на гражданския морски транспорт в Черно море е важна“, заяви той, като предупреди, че военните действия не трябва да достигат до точка, в която застрашават цивилните и търговския живот.

По думите му кризата със зърното отново се усеща, особено в Африка, и е необходимо да се предприемат инициативи, преди проблемът да се задълбочи.

F-35: Анкара продължава преговорите

Ердоган даде сигнал и за развитието на отношенията със САЩ по въпроса за американските изтребители F-35.

„Продължаваме разговорите за повторното включване на Турция в програмата. След приключването на процедурите в САЩ този въпрос ще остане зад гърба ни“, каза той.

В същото време Анкара няма намерение да се отказва от развитието на собствената си отбранителна индустрия.

„Не се отказваме от KAAN и от разработването на собствени системи за противовъздушна отбрана. Увеличаваме възможностите за избор пред Турция. Ето това е пътната карта на силна Турция“, подчерта Ердоган.