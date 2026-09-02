Опасна ескалация: Медведев заплаши Германия с удари и по Берлин

Бившият руски президент Дмитрий Медведев отправи директна заплаха към Германия заради решението на Берлин да обвини Москва за неуспешната атака с дрон на летището в Лайпциг.

Медведев заяви, че германски обекти от военната промишленост, които произвеждат техника за Украйна, могат да станат мишена на руски удар.

„Берлин повдигна обвинения срещу Русия за недоказана атака срещу летището в Лайпциг. Предвид неонацистката и яростно русофобска политика на настоящото ръководство на Германия, измислената диверсия е най-лекото наказание за техните грехове“, написа Медведев в канала си в руската платформа „Макс“, цитиран от БТА.

Той продължи с още по-директна заплаха:

„Те заслужават пряк удар по всички германски заводи за военна техника, предназначена за бандеровската клика. И напълно вероятно – и по някои други места в Берлин.“

Берлин посочи Русия

Германските власти сложиха край на продължилите няколко седмици спекулации, като официално обявиха Русия за отговорна за дрона с експлозиви, открит на 4 август в близост до украински товарен самолет на летище в Източна Германия.

Германия е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна, а летището Лайпциг/Хале играе важна роля като център за доставките на оръжия.

След обвиненията срещу Москва Германия реши да затвори руското генерално консулство в Бон и да прекрати договора за наем на „Руската къща“ – руската културна институция в центъра на Берлин.

Москва отрече да има каквото и да било участие в случая. След обявяването на германската позиция Русия заяви, че ще предприеме контрамерки.

Медведев атакува и Зеленски

Медведев не спря дотук. Той обвини германските власти, че са „изфабрикували“ неуспешната атака и подчерта, че според него няма доказателства в подкрепа на обвиненията срещу Русия.

Бившият руски президент коментира и изявленията на украинския президент Володимир Зеленски относно гражданската авиация в руското въздушно пространство.

Медведев определи заплахите на Зеленски като призив към „държавен тероризъм“.

„С терористи не се водят преговори“, заяви той, като добави, че на подобни действия трябва да се отговаря с ответни мерки.