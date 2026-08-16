Военен изстрел. Ердоган хвърли бомба заради новия мегапакт на трите сили

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган взриви геополитическото пространство в Близкия изток и Балканите, след като официално обяви, че Египет е следващият потенциален член на новосформирания отбранителен съюз по оста Анкара–Рияд–Исламабад. В интервю за телевизия „Ал Джазира“ турският лидер даде да се разбере, че подписаният на 7 август в свещения саудитски град Пакт от Мека остава напълно отворен за разширяване, а включването на Кайро е напълно реална възможност.

Един за всички, всички за един: Мегапактът на трите сили

Новото военно споразумение между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан де факто копира прословутия Член 5 от договора на НАТО. Клаузите в него предвиждат строго споделена колективна отбрана – всяко нападение срещу която и да било от трите държави ще се разглежда автоматично като директна агресия срещу всички останали. Анализатори напомнят, че с включването на Пакистан в уравнението, пактът придобива индиректна ядрена мощ, което пренарежда картите по целия Средиземноморски регион.

Интригата: Саудитска Арабия брои Египет за враг?

Въпреки оптимизма на Ердоган, в дипломатическите кулоари вече прехвърчат сериозни искри. Източници на британското издание „Мидъл Ийст Ай“ разкриват, че Рияд твърдо се е противопоставил на евентуалното присъединяване на Египет към Пакта от Мека. Саудитска Арабия гледа с недоверие на амбициите на Кайро да доминира в регионалната сигурност, което заплашва да разцепи съюза още преди да е заработил реално.

Междувременно, докато лидерите преговарят за милиардни оръжейни пактове, Египет остава в центъра на совалките. Американски емисари на Доналд Тръмп са провели редица тайни срещи в Кайро, посветени на новия мирен план за ивицата Газа, което превръща Египет в най-желаната, но и най-оспорвана буферна зона между Близкия изток и Запада.

