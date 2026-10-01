САЩ се готви за войните на бъдещето. Мъск и роботи влизат в новия план

Пентагонът започва да чертае картата на войните, които още не съществуват. Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет обяви създаването на „Проект Меридиан“ - стратегическа инициатива, която трябва да прогнозира как ще изглеждат бъдещите конфликти и от какви оръжия, технологии и способности ще се нуждае американската армия. В ръководството на проекта влизат Илон Мъск, основателят на Anduril Палмър Лъки и бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич, а първите заключения трябва да бъдат готови в рамките на 120 дни.

Мъск, Лъки и Гингрич ще гледат десетилетия напред

Хегсет представи инициативата по време на речта си за състоянието на въоръжените сили в базата на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Идеята е в планирането на бъдещите войни да бъдат привлечени не само военни, но и хора от технологичния бизнес, индустрията и стратегическите среди.

„Проект Меридиан“ няма да бъде ново оперативно военно командване. Неговата задача е да анализира как технологиите ще променят войната, кои способности ще бъдат решаващи на бъдещото бойно поле и какви оръжейни системи трябва да бъдат разработвани още отсега.

Инициативата ще работи под ръководството на главния технологичен директор на военното министерство Емил Майкъл. След края на 120-дневния период се предвижда публично представяне на основните заключения, както и отделна класифицирана част.

Пентагонът търси оръжията на следващото поколение

Фокусът няма да бъде единствено върху усъвършенстването на съществуващите системи. Проектът трябва да търси технологии и бойни способности, които могат да се окажат решаващи след години и дори десетилетия.

Участието на Илон Мъск и Палмър Лъки придава силен технологичен характер на инициативата. Компаниите им вече имат сериозно присъствие в отбранителния сектор - SpaceX работи по космически и комуникационни проекти за националната сигурност, докато Anduril разработва автономни системи, дронове и други технологии за съвременното бойно поле.

Целта е Пентагонът да използва по-бързо технологичните пробиви в частния сектор и да не допуска военната система за разработки и доставки да изостава от темпа, с който се променя самата война.

Идва и ново командване за автономна война

Паралелно с „Проект Меридиан“ Хегсет обяви и създаването на Autonomous Warfare Command - AutoWarCom. Това ще бъде четиризвездно бойно командване със специален фокус върху автономните и роботизираните системи, дроновете, изкуствения интелект и свързаните с тях технологии.

Новата структура трябва да ускори разработването, изпитването, закупуването и внедряването на автономни системи в различните видове американски въоръжени сили. Според обявения план командването трябва да бъде изградено в рамките на следващата година.

Това е важна промяна в начина, по който Пентагонът подхожда към новите технологии. Вместо автономните системи да бъдат разпределени между различни програми и командвания, те ще получат собствен център за развитие и внедряване.

Дроновете вече промениха правилата на войната

Решението идва на фона на бързото развитие на безпилотните системи и на опита от съвременните конфликти, в които евтини дронове могат да унищожават далеч по-скъпа техника. Според Хегсет автономната и роботизираната революция има огромно значение за въоръжението, военната доктрина и начина, по който ще бъдат организирани армиите.

Пентагонът се стреми да съчетае традиционните високотехнологични оръжейни системи с много по-голям брой евтини безпилотни и автономни платформи. Това трябва да позволи на американските сили да реагират по-бързо на промените на бойното поле и да произвеждат нови способности в по-големи количества.

Така „Проект Меридиан“ и AutoWarCom очертават две страни на една и съща трансформация - едната трябва да предвиди как ще изглеждат войните на бъдещето, а другата да превърне автономните системи в реална бойна сила още през следващите години.