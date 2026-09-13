Промяна на върха в армията на САЩ
Министърът на армията може да напусне Пентагона до дни след месеци на различия с Пийт Хегсет
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Министърът на армията може да напусне Пентагона до дни след месеци на различия с Пийт Хегсет
Над 750 военнослужещи са ранени от края на февруари, а огромната част от травмите са черепно-мозъчни
САЩ посочи Alibaba, Baidu, BYD и NIO сред концерните, които според САЩ подпомагат военната промишленост на Китай
Инцидент с опасни материали или учение
Според американски медии телефони на персонал в Израел може да са били атакувани със софтуер за подслушване
Изказване на военния министър Пийт Хегсет
Един от тях е свръхсекретен обект в Ню Мексико от 1948 г. до 1950 г.
Хегсет защити ударите срещу Иран, но регионът вече плаща цената
Развръзката с файловете за летящи чинии наближаваа!
Тръмп заплаши да задейства Закона срещу бунтовете заради протестите
Пийт Хегсет поиска съюзниците на САЩ да се справят с предизвикателствата сами
Тръмп успя да даде заплатите на армията, Демократите продължавата да спират работата на правителството
Протестите в Л.А. са заради миграционния натиск
Още петима ще изхвърчат в близко време
Дискусиите за прехвърлянето на ракети се водят от миналото лято
Бели са, летят на 6 километра височина
Елсбърг е олицетворение на човека на съвестта
Общата стойност на американската помощ за сигурността на Украйна ще достигне 37,6 млрд. долара
Говори Патрик Райдър
Преговорите идват, след като SpaceX писа до молба за финансова подкрепа