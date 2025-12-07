Шефът на Пентагона с послание към съюзниците

Край с утопичния идеализъм. Влизаме с твърд реализъм. Това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Той очерта нов фокус върху Западното полукълбо в изказване пред Форума за национална отбрана „Рейгън" в Калифорния, предаде „Политико".

Шефът на Пентагона поиска съюзниците на САЩ да се справят с предизвикателствата сами и зае по-примирителен подход към китайските въоръжени сили, отбеляза изданието.

Речта на Хегсет разкри, че администрацията на американския президент се насочва към политика, която признава зони на влияние на големите сили – Китай в Тихоокеанския регион и САЩ в Западното полукълбо и Европа като цяло, като направи само бегла препратка към Русия, пише БТА.

Изказването на американския министър на отбраната беше във връзка с новата Национална стратегия за сигурност, публикувана късно вечерта в четвъртък, представяща и глобалните приоритети на Пентагона.

Той разкритикува американската външна политика след Студенaта война, като посочи поименно бивши президенти генерали, и обяви край на епохата на „утопичен идеализъм" в САЩ.

