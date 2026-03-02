Тръмп пред Ню Йорк Пост: Ако се наложи, ще има войници на терен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва изпращането на американски сухопътни войски в Иран, ако това се окаже необходимо. В интервю за „Ню Йорк Пост“ той подчерта, че операцията „Епична ярост“ върви „далеч пред графика“, след като при ударите са били ликвидирани десетки висши представители на иранското военно и политическо ръководство.

„Нямам притеснения относно войници на терен - както всеки президент казва: „Няма да има сухопътни сили.“ Аз не го казвам“, заяви Тръмп. „Казвам: „Вероятно няма да са нужни“ или „ако се наложи.“

По думите му първоначалната оценка е била, че неутрализирането на иранското ръководство ще отнеме поне четири седмици, но операцията е постигнала това за един ден. „Върви много бързо. По график сме, дори доста пред графика по отношение на лидерството - 49 убити“, каза той.

Решението след Женева

Тръмп посочи, че е взел окончателното решение за ударите след последния кръг преговори в Женева в четвъртък. Според него американското разузнаване е установило, че Иран тайно възобновява работа по ядрени проекти.

„Имахме много сериозни преговори, те бяха там, а после се оттеглиха“, заяви президентът. По думите му обектите, поразени при предишни удари, са били трайно унищожени, но впоследствие е било установено, че Иран работи на напълно различно място за обогатяване на уран.

„Искаха да направят ядрено оръжие, затова ги унищожихме напълно. Намерихме ги да работят на съвсем различен обект, за да създадат бомба чрез обогатяване. Тогава беше време“, заяви той. „Казах: „Да действаме.“

Готовност за ескалация

Президентът подчерта, че не се притеснява от евентуални терористични ответни действия от страна на Иран. „Ще ги неутрализираме. Каквото и да е. Както всичко останало, ще го унищожим“, заяви той.

Тръмп настоя, че е направил „правилното нещо“, въпреки първоначалните социологически данни, които показват ограничена обществена подкрепа. Според проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено в събота и неделя, 27% от американците одобряват ударите, 43% не ги одобряват, а 29% не са сигурни.

„Мисля, че рейтингите са много добри, но не ме интересуват рейтингите. Трябва да направя правилното нещо. Това трябваше да бъде направено отдавна“, заяви Тръмп, като добави, че допускането „луди хора“ да се сдобият с ядрено оръжие би било по-лошо дори от регионален конфликт.

