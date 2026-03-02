ЕК се произнесе за Али Хаменей

Говорителят на Европейската комисия Ануар ел Ануни определи смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей като "решаващ момент в историята на Иран".

"Той ще бъде запомнен със сурово управление, репресии, подтисничество, нарушаване на правата на гражданите на Иран, както и с незаконните си действия за дестабилизиране не само в Близкия изток, а и извън региона", подчерта ел Ануни, предаде БНР.

Той припомни, че този режим е избил хиляди свои граждани, в т.ч. и деца, а също е нарушавал международното право, включително и своите ангажименти по отношение на програмата за разпространение на ядрените оръжия. Ел-Ануни напомни, че същият режим е задържал произволно и европейски граждани.

