Три сценария могат да променят Близкия изток – нито един не обещава победа
Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
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Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
Искаме България да бъде мост между Изтока и Запада, каза Ангел Георгиев
Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“
Иран се прощава с Хаменей под палещото юлско слънце с огромна траурна процесия
6-дневни траурни церемонии в Иран
Прощалната церемония за покойния върховен лидер на Иран ще започне в Техеран на 3 юли
Кога започват погребалните церемонии
Оказва се, че тя е жива
Армията обяви, че ще преследва и онези, които участват в избора на нов върховен лидер на Иран
Не е реформатор
Това са израелски операции, заяви Елбридж Колби
Ануар ел Ануни определи смъртта на иранския върховен лидер като "решаващ момент в историята на Иран"
Проведени интервюта с шестима висши ирански служители
Аятолах Али Хаменей забрани разработването на ядрени оръжия с фетва в началото на първото десетилетие на този век
Али Хаменей бесен на бунтовна племенница
Доналд Тръмп е клоун, който само се преструва, че подкрепя иранския народ, каза Али Хаменей
Техеран. Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е претърпял операция на простата, съобщиха иранските медии. Интервенцията е извършена в болница...