Световни лидери и учени изпращат Али Хаменей

Прощалната церемония за покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей ще започне в Техеран на 3 юли. Траурното събитие ще бъде посетено от високопоставени делегации от представители на над 90 държави, световни религиозни лидери, водещи учени и високопоставени чуждестранни лица.

От 4 до 5 юли тялото на Али Хаменей ще бъде съхранявано в Мосала в Техеран (най-големият религиозен и обществен комплекс в града), където всеки може да се сбогува с покойния лидер. На 6 юли в иранската столица ще се проведе траурна процесия по главните улици, след което тялото ще бъде отнесено до основния религиозен център на Иран – град Кум, където на 7 юли ще се проведат траурни церемонии. Погребението на Хаменей е насрочено за 9 юли в родния му град Мешхад.

Иранските власти, по време на прощалната церемония, наредиха да се помилват поне 850 затворници, извършили дребни престъпления. Това е обявено от председателя на настоятелството на Народния щаб за изплащане на парично обезщетение на Иран, Сейед Асадолах Джулай, съобщи Ал Джазира.

"За да се улесни освобождаването на 850 затворници, осъдени за непредумишлено убийство, в неделя се проведе специална среща с участието на представители на държавни и обществени структури, разгледани дела от всички 31 провинции на страната. В резултат на това беше решено да се освободят 520 души, осъдени за финансови задължения, както и 330 осъдени по дела, свързани с плащане на брачни договори и издръжка", цитира го Тасним.

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