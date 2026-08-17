Концерти, нацистки лозунги и „черна работа“: Как действа „Кръв и чест“, свързана с Пловдив

Неонацистката организация „Кръв и чест“ е създадена във Великобритания през 80-те години, но постепенно изгражда международна мрежа с клонове в десетки държави. В някои от тях дейността ѝ вече е забранена.

Организацията отново привлече внимание след акция на МВР и ДАНС в Пловдив, при която бяха задържани 18 души. Според полицията те са свързани с „Кръв и чест“.

За лидер на организацията през 1987 г. е избран Иън Стюарт, фронтмен на рок групата „Скрюдрайвър“. Чрез музиката той започва да разпространява идеи за превъзходството на бялата раса и призиви за обединение на хората около неонацистка идеология.

В началото движението привлича хиляди последователи, съобщава dariknews.bg. Концертите се превръщат в основен инструмент за разпространение на идеите му, а около някои от тях се стига и до сблъсъци. Именно заради подобна дейност организацията е обект на полицейско наблюдение във Великобритания вече повече от три десетилетия.

Британските власти използват различни подходи за ограничаване на дейността ѝ, включително финансови мерки. През миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията. Така се блокира възможността за дарения и за финансиране на концерти, чрез които движението поддържа активността си.

„Комбат 18“ – структурата, която върши „черната работа“

Според експертите „Кръв и чест“ може да бъде разглеждана като платформа за разпространение на идеологията, докато паравоенното формирование „Комбат 18“ е структурата, свързвана с по-пряка и насилствена дейност.

Целта на тези среди е да налагат представата за „чиста“ и „свята“ национална среда и да разпространяват неонацистки идеи.

„Кръв и чест“ и „Комбат 18“ са забранени в Германия, Испания и Русия.

Във Великобритания подходът е различен. Според британските власти пълната забрана би могла да тласне организацията в нелегалност и така да направи наблюдението върху нея по-трудно. Затова вместо това дейността ѝ е поставена под строг мониторинг.

Концерт доведе до присъди

Последната съдебна присъда срещу хора, свързани с движението, е произнесена преди около 18 месеца. Осъдени са 59-годишният Робърт Алън и децата му – 36-годишният Стивън и 33-годишната Роуз.

Бащата получава четири години затвор, синът му – две години, а дъщеря му – 18 месеца.

Причината е концерт, организиран през 2019 г. По време на събитието били изпълнявани песни с расистки и неонацистки послания, а част от публиката скандирала нацистки лозунги.

Разследването продължило дълго, тъй като властите се опитвали да докажат връзките на обвиняемите с организирана терористична дейност и призиви към масова омраза.

Робърт Алън през цялото време твърдял, че става дума просто за събиране на „стари пияници“, което по никакъв начин не представлява заплаха за бъдещето на страната.

Разследващите обаче открили в дома му огромна колекция от дискове на групи, чиято музика съдържа призиви към убийства и насилие срещу различни групи хора.

Особено тревожен за британските власти е фактът, че на подобни събития присъстват и млади хора и деца.

Затова дейността на „Кръв и чест“ продължава да бъде наблюдавана внимателно. Във Великобритания призивите към насилие и действията, свързани с терористична дейност, могат да бъдат преследвани по законите за борба с тероризма.