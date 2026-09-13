Концерти, нацистки лозунги и „черна работа“: Как действа „Кръв и чест“, свързана с Пловдив
През миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията
Следете всички новини, анализи и коментари за Престъпления. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията
Сред обвиненията срещу тях са трафик на хора, сводничество и нападение над полицаи
Вътрешният министър обяви война на наркотиците, ментетата и нарушенията по пътищата
Прокуратурата поиска задържане под стража след отказ от кръвен тест
Краде коли и пребива хора, за да се хареса на социалните мрежи
Група гимназисти са обвинени в изнудване и изнасилване на учителка
Мащабна акция на МВР и прокуратурата срещу наркоразпространението и онлайн търговията на опасни вещества
Престъпленията варират от контрабанда до неплащане на данъци и измами
Много представители на милициите са задържани и ще бъдат съдени в Сирия
От началото на юни полицията е на крак в опит да открие Васил Михайлов
Кралството разширява политиката си "депортирай сега, обжалвай по-късно"
Съпругата му, която също е полицайка е задържана заедно с него
Малолетните са пропуснали да си извадят медицинско, но дядото е направил снимков материал
Той е създал анимационните филми „Лило и Стич“ и „Рататуй“
Според Сарафов престъпленията, свързани със смърт на пътя, са основен акцент в работата на прокуратурата
Във Върховна прокуратура функционира дежурно звено от прокурори и служители, което обобщава постъпващата от прокуратурите в цялата страна информация
Общият брой на престъпленията по пътя намалява, а засилването на наказателната репресия не решава нито един от проблемите с тях
28-годишният мъж бил подсъдим за три деяния, а сред пострадалите има и непълнолетно момиче
Надежда Иванова, Мариана Петрова и Гина Калчева са били задържани за подобни престъпления и в други държави
Вземете опита на други страни, призова Светослав Василев депутатите