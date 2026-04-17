Шофьор с 2,08 промила и криминално минало отива на съд

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на мъж с криминално минало, който е заловен да шофира с 2,08 промила алкохол, съобщиха от държавното обвинение. Нарушението е установено на 14 април при полицейска проверка в столицата. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ. Той е задържан за срок до 72 часа.

По данни на разследването обвиняемият, с инициали Б.Щ., е управлявал лек автомобил, когато е бил спрян от полицията. Направеният тест с техническо средство е отчел висока концентрация на алкохол, надвишаваща допустимите норми. Отказът му да даде кръвна проба допълнително утежнява положението му.

Прокурор вече е внесъл искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража. Очаква се съдът да се произнесе по искането.

Междувременно данните на МВР показват, че само за едно денонощие са засечени девет шофьори, управлявали след употреба на алкохол. Петима от тях са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а четирима - с над 1,2 промила. Двама водачи са отказали да бъдат тествани.

Паралелно с това деветима шофьори са установени да управляват под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, като четирима също са отказали проверка.

