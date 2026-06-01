Ваня Стефанова погна апелативния прокурор на Пловдив

Разпоредена е проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия пред БНТ. За това съобщи временно изпълняваият функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

„Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат“ на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост“, подчерта обвинител №1.

Тя беше категорична, че магистратите, и особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и следва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение с оглед на установените стандарти за етично поведение на магистратите.

За сигнала първо съобщи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква институциите да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор", твърди Найденов.

"Това, което ме учуди, е, че този сигнал е адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на него. Той е много подробен и изключително обстоятелствен. Въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения", обясни министърът.

Правосъдният министър подчерта, че въпросният сигнал е от месец април 2026 г. "По сигнала са предприети действия от г-н Янкулов, който го е препратил както до тогавашния министър на вътрешните работи Емил Дечев, така и до Върховната касационна прокуратура. Към настоящия момент обаче изглежда няма последващо развитие по случая - поне на мен не ми е известно такова", допълни той.

"В сигнала се съдържат сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на апелативния прокурор. Не бих искал да влизам в повече подробности, но сигналът е изключително притеснителен", твърди министърът.

Правосъдният министър подчерта, че ако подобни сигнали остават необработени и без отговор от институциите, които трябва да защитават подателите на сигналите, самата функция по подаването им се обезсмисля. "Тогава случаи като тези с прокурорския син, с апелативния прокурор и с Пепи Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система", допълни Найденов.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.

В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и спрямо пернишкия прокурор Бисер Михайлов, чийто син Васил Михайлов бе открит преди десет дни от ГДБОП след близо едногодишно укриване от властите. Михайлов-син е в затвора, където ще изтърпи присъда от 1,8 години лишаване от свобода. Срещу него има и множество други висящи дела. В случай че полицията предостави данни, че бащата на Васил Михайлов е съдействал за укриването му, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще поиска от ВСС налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание за Бисер Михайлов.

