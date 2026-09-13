Двама министри при главния прокурор. На мушката са милиардите за магистрали
Шишков поднови сигнали за строежа на ключови пътища
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Шишков поднови сигнали за строежа на ключови пътища
Ваня Стефанова обеща пълно разследване на сигналите за незаконно строителство, аванси и съмнително харчене на публични средства
И.Ф. главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка за делото срещу ВиК-Бургас
Американските служители са помогнали по сложни дела за организирана и трансгранична престъпност
И.ф. Главният прокурор Ваня Стефанова предприе действия
Стефанова говори за делата около Нотариуса и Петьо Еврото, за Мавродиев, „Баба Алино“ и проверките срещу магистрати
Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража
Заради постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия пред БНТ
Разпореди проверка на Бисер Михайлов - бащата на онова синче
Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ
Ваня Стефанова е завеждащ отдел първи „Специализиран" във Върховната прокуратура
Михаил Груев е определен за председател на ДА „Архиви" Като заместник-председател на ДАНС е освободена Ваня Стефанова във връзка с подадена молба за...
София. Тя е зодия Везни. И като типичен неин представител е уравновесена, точна до пунктуалност, съвестен юрист. Всички тези качества ще й помогнат да...
София. Прокурорка по скандала с фалшивите бюлетини стана зам.-шеф на ДАНС. Днес правителството назначи Ваня Стефанова за заместник на Владимир Писанче...