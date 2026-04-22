Приеха оставката на Сарафов, стана ясно кой ще го наследи

Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ

22 апр 26 | 11:28
2009
Иван Ангелов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което официално прие за сведение изявлението на Борислав Сарафов за оттегляне от поста и.ф. главен прокурор. С това бе поставено началото на процедура по определяне на негов временен наследник.

Кадровият орган реши да поиска съгласие от заместник-главния прокурор Ваня Стефанова да поеме функциите на главен прокурор за срок от шест месеца. Тя е предложена, тъй като е най-старшият прокурор във Върховния касационен съд. При евентуален отказ ще бъде отправено искане към другия заместник-главен прокурор - Магдалена Лазарова.

Ваня Стефанова, снимка БТА

Заседанието е първото на колегията след политическите реакции, при които представители на управляващите и част от опозицията в бъдещия парламент призоваха Сарафов да напусне поста. Темата обаче не беше предварително включена в дневния ред, което подчертава динамиката около развоя на събитията.

Досега членовете на държавното обвинение отказваха да предприемат промяна, аргументирайки се, че Сарафов е в заварено положение и спрямо него не следва да се прилага ограничението в закона за максимум шестмесечно изпълнение на функциите. С оттеглянето му този казус навлиза в нов етап, в който ще трябва да бъде намерено временно решение за ръководството на прокуратурата.

Още по тема Главен прокурор
Още от Политика
