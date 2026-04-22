Приеха оставката на Сарафов, стана ясно кой ще го наследи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което официално прие за сведение изявлението на Борислав Сарафов за оттегляне от поста и.ф. главен прокурор. С това бе поставено началото на процедура по определяне на негов временен наследник.

Кадровият орган реши да поиска съгласие от заместник-главния прокурор Ваня Стефанова да поеме функциите на главен прокурор за срок от шест месеца. Тя е предложена, тъй като е най-старшият прокурор във Върховния касационен съд. При евентуален отказ ще бъде отправено искане към другия заместник-главен прокурор - Магдалена Лазарова.

Ваня Стефанова, снимка БТА

Заседанието е първото на колегията след политическите реакции, при които представители на управляващите и част от опозицията в бъдещия парламент призоваха Сарафов да напусне поста. Темата обаче не беше предварително включена в дневния ред, което подчертава динамиката около развоя на събитията.

Досега членовете на държавното обвинение отказваха да предприемат промяна, аргументирайки се, че Сарафов е в заварено положение и спрямо него не следва да се прилага ограничението в закона за максимум шестмесечно изпълнение на функциите. С оттеглянето му този казус навлиза в нов етап, в който ще трябва да бъде намерено временно решение за ръководството на прокуратурата.

