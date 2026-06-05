Националите ни станаха отново за резил

ПОЗОРИЩЕ В КИШИНЕВ: НАЦИОНАЛИТЕ СЕ ИЗЛОЖИХА СРЕЩУ СЛЕДВАЩИЯ В СВЕТОВНОТО ДЪНО 159-И В РАНГЛИСТАТА НА ФИФА!

Българският национален отбор по футбол допусна поредно разочарование, след като завърши наравно 2:2 при гостуването си на непретенциозния тим на Молдова в приятелска среща. Домакините, които заемат срамното 159-о място в световната ранглиста на ФИФА, успяха да препънат нашите момчета в Кишинев, въпреки че българите имаха преднина в резултата.

Експерименти на конвейер: Осем промени в състава

Родният селекционер Александър Димитров предприе радикални рокади и направи цели осем промени в стартовия състав в сравнение с предишното поражение в Пловдив от Черна гора (0:1). Единствените играчи, които запазиха местата си сред титулярите, бяха Димитър Велковски, Петко Панайотов и Лукас Петков. Молдовците започнаха мача устремно с два бързи корнера, но българската отбрана първоначално издържа на натиска.

Изпуснати шансове и светкавичен гол на Георги Русев

Първата чиста ситуация за гол се откри пред Лукас Петков, но неговият изстрел от затворена позиция бе спасен от противниковия вратар. В средата на първото полувреме Георги Русев излезе очи в очи с вратаря Целеаднич, но също пропусна. Само секунди по-късно обаче Русев се реваншира, като се отскубна в наказателното поле и с диагонален удар откри резултата. До края на полувремето домакините отговориха само с неточни изпълнения на Попеску и Бодищяну.

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