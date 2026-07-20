Христо Янев каза напуска ли ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази сериозно разочарование от представянето на своя отбор при гостуването на Славия, завършило при резултат 0:0 на старта на новия сезон в efbet Лига. Двубоят в квартал „Овча купел“ бе съпътстван от обилен дъжд, а „червените“ така и не намериха път към противниковата врата, губейки две ценни точки още в първия кръг.

След последния съдийски сигнал привържениците на ЦСКА открито демонстрираха недоволството си и скандираха „Оставка“. Янев определи реакцията на трибуните като напълно основателна и обяви, че няма никакъв проблем да напусне поста си, ако ръководството прецени, че той е главният виновник за слабата игра. Специалистът подчерта, че клубът има ясен план да бъде доминиращ фактор в първенството, да стане шампион и да остави сериозна диря в европейските клубни турнири, но показаното на терена е далеч от тези амбиции.

„Не играхме добре и не започнахме мача добре. Проспахме първото полувреме“, критичен бе наставникът. Той допълни, че фланговата игра изобщо не е сполучила, а малкото създадени положения пред вратата на „белите“ са останали незавършени. Янев бе категоричен, че са нужни незабавни промени, тъй като футболистите разполагат с нужните качества, но трябва да започнат да защитават изискванията на треньорския щаб и да намерят начин за преодоляване на сгъстени защити.

Въпреки че ЦСКА се радваше на сериозна подкрепа и се чувстваше като домакин заради многобройната си публика, отборът показа сериозни трудности. Времето за корекции обаче е изключително малко, тъй като на „армейците“ им предстои коренно различен и тежък двубой в Азербайджан срещу Карабах. Янев заключи, че в Европа тимът е длъжен да покаже съвсем друго лице, като самият той никога не е поставял себе си на първо място, а винаги е мислил единствено за благото на отбора.