Испания взе купата, но сърцето на Стоичков остана при Меси

Испания ликува със световната купа, но Христо Стоичков не забрави големия губещ Лионел Меси. Камата поздрави испанците за заслужената титла, а след това изпрати специална виртуална прегръдка на аржентинската суперзвезда. За българската легенда поражението във финала не е променило най-важното - Меси продължава да бъде най-великият.

„Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!“, написа Стоичков в социалните мрежи след края на Мондиал 2026.

Испания спечели втората световна титла в историята си, но Камата не остави Меси сам в най-тежкия му момент. Аржентинецът не успя да вдигне трофея за втори пореден път, но получи признание от една от най-големите фигури в историята на Барселона. „Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!“, написа Стоичков.

Думите му веднага привлякоха внимание, защото Камата рядко пести суперлативи, когато става въпрос за футболни величия. А когато хвали човек, носил същата фланелка и превърнал Барселона в своя сцена, посланието звучи още по-лично.

Стоичков има специално място в историята на каталунския клуб като част от легендарния „Дрийм тим“ на Йохан Кройф, който положи основите на модерния стил на Барселона. Именно затова прегръдката му към Меси изглежда като жест между две от най-ярките икони, минали през „Камп Ноу“.

Българската легенда не забрави и феновете у нас, които жертваха съня си заради късните часове на мачовете. „Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!“, добави Стоичков.