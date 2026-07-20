Световният герой Феран Торес крие българска любов у дома

Само часове след като се превърна в национален герой на Испания, Феран Торес привлече вниманието и с една от най-милите истории в личния си живот. Авторът на победния гол срещу Аржентина дели дома си с българското куче Майло, спасено от мизерия край Дряново. От изоставено животинче под мост Майло стига до Манчестър, Барселона и прегръдките на световна футболна звезда.

Намерили го гладен и покрит с кърлежи

Историята на Майло започва през юни 2021 г. под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Там били открити три изоставени кученца. Те били сами, силно отслабнали и толкова уплашени, че спасителите трудно успели да се доближат до тях.

За животните сигнализирал британски гражданин, след което екипът на приюта „Улични сърца БГ“ в село Глушка организирал акция по спасяването им. „Кученцата бяха много уплашени, силно отслабнали и покрити с бълхи и кърлежи. Очевидно бяха изоставени от известно време“, разказа основателят и директор на организацията Ема Смит.

Трите животни били заловени, настанени в приюта и прегледани от ветеринарни лекари. След като били обезпаразитени и ваксинирани, започнало търсенето на постоянни домове за тях. Едно от спасените кученца било Майло - интелигентно, жизнено и привързано животно, което само няколко месеца по-късно щяло да попадне в дома на един от най-известните испански футболисти.

Феран го избрал още като играч на Манчестър Сити

През септември 2021 г. Феран Торес осиновил Майло чрез организация във Великобритания, с която българският приют работел по това време. Тогава нападателят се състезавал за Манчестър Сити и живеел в Англия. Така кученцето, намерено под мост край Дряново, заминало за Острова и се нанесло при една от изгряващите звезди на европейския футбол.

Торес не се разделил с Майло и след трансфера си в Барселона. Когато футболистът се прибрал в Испания, българското куче тръгнало заедно с него. Днес Майло живее с нападателя и още три негови домашни любимци. С други думи, спасеното край Дряново куче вече има собствен звезден отбор.

Българският Майло стана любимец в социалните мрежи

Феран Торес редовно публикува снимки с Майло в социалните мрежи. Така кучето от Дряновския Балкан постепенно станало разпознаваемо сред почитателите на футболиста. „За нас беше огромна чест, че Феран избра да осинови куче именно от нашия приют. Майло е изключително интелигентно куче, а Феран е прекрасен посланик на българските кучета, защото редовно публикува снимки с него“, заяви Ема Смит.

По думите ѝ известността на Торес е помогнала и на други животни от приюта да намерят семейства. Хора, видели снимките на футболиста с Майло, започнали да се интересуват от възможността да осиновят спасено куче. Така малкият Майло не само намерил дом, но неволно се превърнал и в реклама на българските бездомни животни по света.

Животът му в Испания върви като приказка

Последната информация, с която приютът разполага, е от 2025 г. Тогава Майло се чувствал отлично, бил напълно приспособен към живота в Испания и продължавал да бъде неразделна част от дома на Феран Торес.

Кучето живее с още трима любимци на футболиста и очевидно се радва на внимание, грижи и истинско семейство. Историята му отново привлече внимание именно сега, когато неговият стопанин се превърна в една от най-обсъжданите личности на планетата.

Стопанинът му донесе световната титла на Испания

Феран Торес вкара единствения гол във финала на световното първенство срещу Аржентина. Нападателят се разписа в 106-ата минута на продълженията и донесе победата с 1:0, както и втората световна титла в историята на Испания.

По време на турнира Торес понесе немалко критики, но съдбата му отреди да се превърне в големия герой в най-важния мач. Докато милиони испанци скандират името му, у дома той има един особено верен почитател - българския Майло.

Кучето вероятно не се интересува от световни купи, медали и футболни рекорди. За него има значение единствено любимият му човек да се прибере и отново да бъде до него. А Майло е може би единственият българин, който може да оближе световния шампион по лицето, без никой в Испания да му се разсърди.

Приютът вече е помогнал на хиляди животни

„Улични сърца БГ“ е кастрирал около 5000 кучета, но основната мисия на организацията остава спасяването на бездомни животни и намирането на постоянни домове за тях. Ема Смит пристига в България от Великобритания през 2013 г. по време на прекъсване на кариерата си в британската полиция.

След като се сблъсква с огромния брой бездомни кучета в района, тя и съпругът ѝ Антъни решават да помогнат. Първоначално започват програма за кастрация, а по-късно развиват и дейност по спасяване, лечение и осиновяване.

Едва ли тогава са предполагали, че едно от кученцата, намерени под мост, ще стигне до дома на звезда от Барселона и ще бъде прегръщано от човека, който години по-късно ще донесе световната титла на Испания.

Футболист, продавач или човек от село - всеки може да осинови

Ема Смит се надява примерът на испанския национал да насърчи повече хора в България да потърсят домашен любимец в приют, вместо да купуват животно. „Всеки може да осинови куче - независимо дали е футболист, работи в магазин или живее в малко село. Това показва единствено, че човек има добро сърце“, заяви тя.

По думите ѝ общественият статус и националността нямат значение. Важни са отношението, грижата и готовността човек да даде дом на животно, което е било изоставено.

Майло вече не е гладното и уплашено кученце под моста край Дряново. Той е българската любов в звездния дом на Феран Торес - световен шампион на терена и човек с голямо сърце извън него.