Испания е новият световен шампион по футбол, а героят на нацията се казва Феран Торес.

Роденият на 29 февруари 2000 г. футболист на Барса вкара единствения гол във финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина и така Лео Меси и компания бяха свалени от световния връх!

Феран обаче нямаше да стигне дотук, ако не бе Любо Пенев!

Кариерата на родения във Фойос играч тръгва в дубъла на Валенсия през сезон 2016/17 г. В него той е повикан обаче едва 5 пъти и получава общо 74 игрови минути в два от мачовете под ръководството на Куро Торес.

Човекът, който забелязва таланта на Феран и започва да го налага във Валенсия Местая, е новият треньор на втория тим на прилепите – Любослав Пенев!

Любо идва на работа в клуба през лятото на 2017 г. и остава до ноември същата година. Той упорито залага на Феран и убеждава ръководството, че талантливият футболист може да се наложи и в първия тим. И Ел Голеадор се оказва прав. Още през ноември същата година Феран влиза срещу Сарагоса за Купата на краля (30 ноември 2017 г.), а през декември записва и първи минути в Ла Лига срещу Ейбар (16 декември 2017 г.). До края на шампионата записва минути в общо 13 мача за първенството и 3 за купата. И нещо любопитно – в дубъла на Валенсия Феран е съотборник с Алекс Сентейес от Левски!

От следващия сезон вече е неизменен титуляр за тима от „Местая“, който го продава на Манчестър Сити през август 2020 г. за едва 23 млн. евро. Това отприщва недоволството на черно-белите фенове срещу собственика Питър Лим.

Днес Феран Торес е любимец на феновете на Барселона, а от тази нощ и на цяла Испания!