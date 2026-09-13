Ето кой показа на света новото чудо на Испания
Любо Пенев открива Феран Торес за големия футбол
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Любо Пенев открива Феран Торес за големия футбол
И обясни иронията си
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Показа се без грим, а след това с изумителен аутфит в Инстаграм
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Какво показва мистериозната снимка
Двамата са лудо влюбени
Събра множество лайкове в мрежата
Ето ги и тях
Промени се до неузнаваемост
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