Карлос Насар показа новото гадже

Карлос Насар за първи път публикува снимки с новото си гадже Александра Костадинова. Двамата качиха три общи снимки в своите профили в Инстаграм. Те се пуснаха гушнати от колата. Фотосите моментално набраха популярност, а коментарите отдолу заваляха.

Сред тях има доста положителни, в които феновете на най-добрия ни щангист по пожелават успех и му честитят вризката. Друг пък са на мнение, че той трябва да се фокусира върху тренировки. Трети пък не харесват особено новата му приятелка.

"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!❤️", написа Александра под публикацията.

Както е известно Костадинова е волейболистка и играе за руския Амурски тигрици, а преди това носеше екипа на ЦСКА. Преди да се залюби с нея Насар имаше връзка със състезателката от ансамбъла по художествена гимнастика Магдалина Миневска, но двамата се разделиха през пролетта.

