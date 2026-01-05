Златимир Йочев се завърна в ефир. Даде голямо обещание

Знаковият водещ на bTV Златимир Йочев се завърна в ефир и пое новата си роля на водещ на "Интервото на деня".

"Вие сте с първото издание на „Интервото на деня“, с мен, Златимир Йочев. Емоционално е да ви виждам в този час, емоционално е, защото днес е тъжен ден за България. Разделихме се с един от най-великите треньори, треньор номер едно на XX век Димитър Пенев. Емоционално, защото не съм бил на телевизионен екран от няколко седмици", започва Йочев.

"Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат на Йордан Радичков: Човекът е дълго изречение, написано с много любов, ала пълно с правописни грешки," продължи Злати.

"Грешка ще бъде да приемем много неща за даденост и не бива да го правим. Свободата да се изразяваме, свободата на словото не ни е даденост, и за нея ще трябва да се борим. Вярвал съм на всички битки, които съм водил до момента, и с моите колеги. Така ще бъде и занапред. Ще се боря с почтеност и с разум, за да си вярваме, защото вярата и доверието са едни от най-ценните капитали", каза още той.

