Стартира Adria News Network - независим медиен бранд за Югоизточна Европа

Adria News Network (ANN) официално стартира дейността си под шапката на Adria News S.à r.l., обединявайки 14 водещи национални телевизионни, печатни и дигитални новинарски брандове в рамките на специална рамка за управление, създадена с цел допълнителна защита на редакционната свобода.

ANN е създадена в рамките на нов модел на управление на медийното портфолио на United Group, която въвежда независим надзор от ръководен орган, ясно дефинирано редакционно ръководство и засилени гаранции за вземането на решения в редакциите.

Adria News Network въвежда редакционни защити за телевизионни, печатни и дигитални медии в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения, включително N1, Nova S, Vijesti и Danas, обединявайки утвърдени и доверени новинарски марки, награждавани журналисти и опитно редакционно ръководство. Новинарските операции, които се отчитат към ANN, наемат общо над 1 000 журналисти и служители и обслужват аудитория от над 16 милиона души.

С въвеждането на новата управленска структура новинарските медии вече ще се отчитат пред напълно независим ръководен орган, в който няма изпълнителни директори или представители на акционерите от United Group.

Ръководният орган, съставен от международно признати директори с дълбок опит в медиите, управлението и регулаторните стандарти, се председателства от Рани Р. Раад. Неговият над 25-годишен опит включва позиции като президент на CNN Commercial Worldwide в CNN, главен изпълнителен директор на International Media Investments (IMI) и президент и оперативен партньор на RedBird IMI. Към него се присъединяват Найджъл Бейкър – старши британски медиен ръководител и председател на борда на Sky News - експертен панел, създаден да гарантира редакционната независимост на британския канал, както и Брент Садлър – награждаван журналист и бивш старши международен кореспондент на CNN. В качеството си на главен директор „Новини“ на ANN, Брент ще отговаря за редакционните стандарти (както са определени от независимия Редакционен съвет), ръководството на редакциите и интегритета на журналистиката в мрежата. Главният директор „Новини“ ще действа съгласно процедурите за управление, определени от ръководния орган, и ще прилага стандартите, заложени в Редакционния съвет и Редакционната харта. Други членове на ръководния орган са Томас Пробст, Ниал Мартин и Киренга Мбонампека.

За да гарантира редакционната независимост, Adria News S.à r.l. създаде Редакционен съвет, съставен от уважавани международни медийни личности. Съветът ще разработи и приеме Редакционна харта като един от първите си формални актове и ще осигурява външна отчетност и насоки по отношение на редакционните стандарти, етиката и съответствието.

Членове на Редакционния съвет:

Найджъл Бейкър, председател на Редакционния съвет – старши британски медиен ръководител, който понастоящем председателства борда на Sky News – експертен панел, създаден да гарантира редакционната независимост на британския канал.

Д-р Мей Чидиак – международно уважаван журналист, медиен лидер и защитник на свободата на пресата, получила световно признание, след като оцелява при опит за покушение през 2005 г., докато последователно защитава независимата журналистика в Близкия изток.

Саймън Бъкс – старши медиен ръководител, член на Съвета по съдържание към Ofcom и почетен секретар и настоятел на Royal Television Society.

Редакционната власт на активите, отчитащи се към Adria News Network, е напълно отделена от корпоративното управление. Тази управленска рамка допълнително гарантира редакционната независимост на всички новинарски активи и изключва всякакво външно, акционерно или управленско влияние върху редакционното отразяване, тона или преценката.

Моделът цели да осигури дългосрочна устойчивост, да защити редакционния интегритет от външна намеса и да предостави стабилност и яснота за журналистите, служителите и аудиторията.

Рани Р. Раад, новоназначен председател на ръководния орган на Adria News S.à r.l. (ANN), заяви: „Adria News Network започва своята дейност с ясно управление, независимо лидерство и защитена редакционна власт. Нашата отговорност като ръководен орган е да гарантираме дългосрочната сила и устойчивост на организацията, като същевременно съхраняваме условията, при които независимата журналистика може да просперира."

Найджъл Бейкър, председател на Редакционния съвет, сподели: „Тази рамка предоставя силна и надеждна основа за независима журналистика. Adria News Network е създадена да функционира свободно от външно влияние, с ясни гаранции за защита на редакционния интегритет и поддържане на най-високите професионални стандарти."

Рани Раад – председател на Adria News Network

„Adria News Network започва своята дейност с ясно управление, независимо лидерство и защитена редакционна власт. Нашата отговорност като ръководен орган е да гарантираме дългосрочната сила и устойчивост на организацията, като същевременно съхраняваме условията, при които независимата журналистика може да просперира.“

Брент Садлър

„Като съосновател на N1 и един от хората, които помогнаха за въвеждането на марката CNN в региона, винаги съм вярвал, че достоверната журналистика зависи от силни редакционни стандарти, стабилно институционално управление и независимост от политическо или търговско влияние. Задачата днес не е да се измисля наново, а да се укрепи — да се гарантира ясно разделение между редакционните и корпоративните решения, да се засили отчетността и да се осигури дългосрочна стабилност. Моята роля е да подкрепям висшето редакционно ръководство и независимостта на редакциите в цялата организация. Редакционните решения остават в ръцете на редакторите и журналистите, които действат в рамките на прозрачна и отчетна структура, създадена да защитава обществения интерес.“

Найджъл Бейкър

„Тази управленска рамка предоставя силна и надеждна основа за независима журналистика. Adria News е създадена да функционира свободно от външно влияние, с ясни гаранции за защита на редакционния интегритет и поддържане на най-високите професионални стандарти.“ „От първа ръка съм виждал колко важни са силното управление и редакционните гаранции за здравето на всяка новинарска организация. Това, което се изгражда тук в Adria News, е амбициозно и необходимо — структура, която позволява на журналистите да вършат работата си правилно и без натиск, като същевременно създава дългосрочна стабилност за организацията.“

Д-р Мей Чидиак

„Силата на тази инициатива е, че обединява опитни медийни лидери около споделен ангажимент към независимостта, етиката и професионалните стандарти. Горда съм да бъда част от съвет, който е фокусиран върху защитата на журналистиката и подкрепата на редакциите да вършат работата си без страх и без влияние.“

Саймън Бъкс

„Радвам се, че съм част от Редакционния съвет, създаден да подкрепя ръководството и редакциите на Adria News Network. Убеден съм, че с ясна управленска рамка организацията ще може да се фокусира върху редакционните стандарти, независимостта и общественото доверие. С развитието на организацията тази яснота ще подпомага работата на награждаваните новинарски операции на ANN, като същевременно гарантира отчетност и дългосрочна устойчивост.“

