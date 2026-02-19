Маестро Найден Тодоров прие отново поста от Мариан Бачев заедно с Манасиевата хроника

Новият министър на културата Найден Тодоров пое поста от досегашния – Мариан Бачев на церемония по приемственост днес в Министерството на културата.

„Радвам се, че на 400-ния ден от момента, в който Маестро Тодоров ми връчи на 16 януари 2025 г. Манасиевата хроника, сега ще имам удоволствието аз да му я върна обратно.“, с тези думи се обърна Мариан Бачев към министър Тодоров и екипа на Министерството на културата по време на официалната церемония по приемственост в институцията. На церемонията присъстваха членовете на политическия кабинет и директори на дирекции в Министерството.

По думите на Мариан Бачев, Найден Тодоров има традиция в Министерството на културата, желан, обичан и чакан е в институцията, бил е министър в различни икономически и политически ситуации. „На 16 януари 2025 г. той ми каза, че ми предава „горещия картоф“, наречен Министерство на културата, аз му го връщам, но пък останалите картофи чакат“, уточни, че се е пошегувал с тази метафора Мариан Бачев. Той пожела „На добър час!“ на министър Тодоров, подчертавайки, че няма да му е леко в ситуация на „липсващ утвърден бюджет“. „Но аз вярвам, че благодарение на неговия опит и експертност ще успее да преодолее този „горещ картоф“, каза още Мариан Бачев.

"Признавам си, че всяко влизане в Министерството на културата, всяко предаване на Манасиевата хроника, е по-трудно от предходното. Първия път бях щастлив, че мога да опитам да направя нещо. Втория път знаех колко е трудно. А сега съм в паника от това, което виждам в обществото“, каза министър Найден Тодоров. По думите му в момента имаме едно изключително разделено общество и като Министерство на културата „сме длъжни да работим не само за хората, които се занимават с култура, а за цялото общество, защото начинът, по който хората реагират на различията, начинът, по който те комуникират помежду си, е част от културата“.

„През следващите месеци ще работим за това всичко да изглежда и да бъде прозрачно; да бъде честно и хората да се успокоят. И по някакъв начин да върнат поне частично доверието си в държавата. Защото големият проблем, който имаме в момента, е едно раздирано общество и едно недоверие към държавата и към публичните структури. А когато има такова недоверие, нищо не работи наистина“, посочи министър Тодоров. Той подчерта, че в следващите месеци Министерството ще работи за това хората отново да повярват. „Да повярват в държавата, да повярват в себе си, да повярват в бъдещето. И се надявам, когато след около три месеца отново хвана тази Манасиева хроника, за да я предам нататък, да бъде време, което да не е толкова разделно, колкото е днес. Или поне да бъде началото на нещо различно. Така че имаме една тежка задача – тежка, защото задачата е трудна и времето е малко“, каза още министър Тодоров.

Мариан Бачев отправи благодарност към екипа на Министерството на културата за това, че са работили заедно добре и успешно, подчертавайки, че си тръгва с високо вдигната глава и с чувство за изпълнен дълг. „Държавността в лицето на Министерството на културата бе запазена при всички положения и всичко, което аз съм правил, е било по закон и по правила. Благодаря на всеки един, който ми е помагал в това мое желание всичко да бъде по закон и по правила за тези 400 дни“, каза още Мариан Бачев.

В края на церемонията той символично предаде на наследника си Найден Тодоров фототипното копие на прочутата Манасиева хроника, която в знак на приемственост си предават министрите на културата.

