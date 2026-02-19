Жестока гавра с наследството на Боян Радев

Разследващи полицаи от СДВР разкриха мащабна кражба на картини от личната колекция на двукратния олимпийски шампион и меценат Боян Радев. Част от изчезналите платна вече са иззети от жилище на лице с инициали Т. Т., след проведени оперативно-издирвателни действия. Според разследващите е била осуетена продажбата на част от произведенията. Става дума за творби на едни от най-значимите български художници, пише ПИК.

Сред липсващите произведения са картини на Златю Бояджиев, Елиазер Алшех, Бенчо Обрешков, Давид Перец и Иван Вукадинов. За част от тях има информация, че вече са били препродадени и са сменили собствениците си. Тепърва предстои да бъде изчислена стойността на изчезналите творби, но по неофициални оценки случаят може да се окаже най-големият арт обир в България през последните десетилетия.

По случая е уведомена Софийската районна прокуратура, която е разпоредила изземване на откритите произведения. Основният заподозрян Т. Т. дълги години е работил за Боян Радев и е имал ежедневен достъп до дома му. Разследващите допускат, че действията са били подготвяни продължително време и че извършителят се е възползвал от здравословното състояние на олимпийския шампион, за да изнесе ценните платна.

По данни на разследването престъпленията са извършвани в периода преди Радев да постъпи в пансион за възрастни хора, където е получавал специализирани грижи. Юристи коментират, че става дума за кражба в особено големи размери, за която Наказателният кодекс предвижда до 10 години лишаване от свобода и възможна конфискация на имущество.

Разследването продължава, като се очакват допълнителни разкрития около начина на изнасяне и евентуалната продажба на произведенията.

