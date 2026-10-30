Ценна картина на светица открита на битака. От кого
Системата вече е помогнала за връщането на хиляди културни ценности за над 200 милиона евро
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Системата вече е помогнала за връщането на хиляди културни ценности за над 200 милиона евро
Шедьоври за милиони изчезнали, част от тях открити при приближен
Брюксел. Близо десет ценни картини, сред които и платна на белгийския живописец Джеймс Енсор и на холандеца Кес Ван Донген, са откраднати от музея в Б...