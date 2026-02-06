Христо Харалампиев реди изложба в арт галерия Vejdi

Арт галерия Vejdi открива на 11 февруари специална изложба рисунки и скулптури на проф. Христо Харалампиев.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 7 скулптури и 17 рисунки на изтъкнатия български художник. Ето как го характеризира Вежди Рашидов:

„Христо Харалампиев е скулптор от онова поколение талантливи артисти, след които в последните двайсет години като че ли останаха бели страници от поява на забележителни индивидуалности със своя собствена физиономия. Той е сред авторите, които по неоспорим начин оставят трайните белези на времето, в което творят. Те са талантливи, експресивни и професионалисти в своите умения, със своя чувствителност и своя тръпка, което ги прави разпознаваеми. Такъв е и този талантлив скулптор Христо Харалампиев.“

Изложбата на именития скулптор събира в арт галерия Vejdi рисунки и скулптури, които се съчетават по характерен за автора начин. Известният изкуствовед проф. Чавдар Попов споделя виждането си за това съчетание с думите: “Можем да видим и да се уверим, че рисунките и скулптурите в случая се взаимодопълват по-скоро на принципа на контрапункта. Подобно съчетание при Христо Харалампиев отдавна е приело формата на последователно защитавана идейно-пластическа програма, която авторът последователно демонстрира през годините…Това са сякаш двете страни на един и същ медал, които не само се допълват, но и по великолепен начин взаимно се обуславят.“

Христо Харалампиев е роден през 1953 в София. Завършва Национална художествена академия, специалност „Скулптура“. Работи в областта на монументалната, кавалетната пластика и рисунката; синтез на пластичните изкуства и архитектурата; Морфология на пространството и теория, свързана с проблема; педагогика на рисуването и скулптурата. Автор е на публикации в периодичния и специализирания научен печат, както и на множество рецензии и доклади по хабилитационни трудове и докторски защити, експертни мнения и

Професор в катедра „Рисуване и моделиране“ на Архитектурния факултет на УАСГ от 2000, ръководител на същата катедра от 2006 до 2016. Член на СБХ от 1982.

Председател на СБХ от 1999 до 2005. Член на УС на фондация „Поддържане на изкуството в България“. Председател на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата.

Участва в редица самостоятелни и представителни изложби и международни проекти и симпозиуми по скулптура; има награди за скулптура и принос в развитието на българската култура. Негови творби са притежание на Националната галерия, СГХГ, художествени галерии в страната, асоциация „Арт диалог“ – Париж, частни колекции и фондации в Германия, Белгия, Турция, САЩ, Канада, Полша, Южна Корея, Австрия и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com