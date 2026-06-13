Захари Каменов стигна „Бреговете на Итака“ в арт галерия Vejdi
Живопис и теракота завладяват въображението на зрителя и го потапят в непознати светове
Следете всички новини, анализи и коментари за Вежди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Живопис и теракота завладяват въображението на зрителя и го потапят в непознати светове
Ще бъдат показани каменни скулптури, рисунки и живописни платна
Той се изявява в областта на дървопластиката, скулптурата и живописта
Показани са повече от 20 акварела, рисунки, илюстрации, платна с маслени бои, както и печатна графика
Изложбата събира рисунки и скулптури, които се съчетават по характерен за автора начин
Изложбата може да бъде разгледана до 7 февруари
Николай Янакиев е в редиците на големите майстори на живописта
Големият български художник ни напусна на 8 май тази година
Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените
Изящните женски торсове и глави, както и релефите от „Каменната азбука“ в изложбата ще предизвикат интереса на публиката
Ще бъдат представени 13 забележителни творби на световния художник
Голям творец, голям артист!
Иван Нинов има свое запазено място в съвременното българско изкуство
Еротиката е тема и неотлъчна част от един човешки живот
Георги Лечев е художник, за когото темите са навсякъде около него, казва Вежди Рашидов
Как описа той ситуацията и кошмарното чакане
Митков владее еднакво свободно всички основни разновидности на скулптурата
Изложбата се нарича „Артефакти“
Коментар и за бъдеща коалиция след изборите
Рашидов подари две свои творби – акварел и рисунка, на „Галерия 88 Камен Попов“