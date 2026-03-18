Арт галерия Vejdi представя избрани творби на Иван Янев

Арт галерия Vejdi открива на 25 март 2026 г. изложба от подбрани творби на талантливия художник Иван Янев. В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 12 скулптури и 12 живописни платна.

Иван Янев се изявява в областта на дървопластиката, скулптурата и живописта. Той е роден в Кърджали, но живее и работи в София. Има и ателие в троянското село Врабево. В изящните си пластики той съчетава по оригинален начин базалт, мрамор и хром, а металът оживява в ръцете му. От живописните му платна струят образи и видения, обагрени в цветове и сенки.

Ето как живеещата от години в Италия българска изкуствоведка Виолета Ландрини характеризира творчеството на Иван Янев: „Художникът Иван Янев казва: "Когато започнах да мисля за тези творби, имах идеята да създам нещо мое - и да е моят стил, и да е разпознаваемо. Имах опита от три биеналета в Япония. Аз винаги съм се прекланял пред тяхното изкуство във всичките му жанрове.

Мисля, че синтезът, който авторът разчита в това изкуство, е част от уроците му. Усещането за материалите като бронз, хром или базалт е за комбинации в синтезиран код. Сякаш е приказка, дума или термин, които ги довеждат до най-чистото им изражение от познатите неща. Чрез пластичния израз Янев достига до знака за понятието и чувството в различните конфигурации, каквито са творбите му "Връх", „Вълна", "Облак"...без те да загубят от нашето човешко чувство да ги разпознаем. И което е и винаги едно емоционално състояние, облечено във формата и визията на художника. Линията - строга и непоклатима, е чисто изразена в камъка базалт или пък блести с бялата светлина на хроматичното. Това е чувствителността на автора, достигаща до нас след много опити с материала.

Виждаме изчистена концепция, доведена до добър край в изкуството на скулптурата и в пластичния й силует. Но едно е водещо в неговото творчество, независимо дали става дума за скулптура или за живопис и това е неизменната фина естетика в подхода и реализацията на идеите, деликатното преплитане на отделните компоненти.

Въпреки малкия формат, скулптурата стои монументално. Иван Янев смята, че симбиозата между материалите е „драснала клечката“ до това изчистване, довело до общия организъм на една форма, създадена от два различни материала и като един "магьосник"-маестро казва: "Камъкът е земното, а хромът е въздушното.“

Отражението на околната среда по хрома създава живописни еквиваленти, сфуматури. Иван Янев споделя: „В друг аспект аз съм търсил визии от този род, а като вдъхновение никога не съм спрял да работя по това. Трудностите не са малко, но сега се чувствам удовлетворен да представя моето изкуство и себе си в престижното вип пространството на арт галерия Vejdi.“

Да пожелаем на Иван още много, много ентусиазъм и отдаденост по трудния път на художника!

