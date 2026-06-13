Депутат от ПБ иска спешни промени за хората със увреждания
Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
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Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
България се присъединява към най-добрите практики в света
Кампанията залага на висока активност, за да се разбие контролираният вот и зависимостите
Иван Янев: Тайната на вота е нарушена, достъпността у нас е половинчата
Линията на творбите му е строга и непоклатима, казва изкуствоведката Виолета Ландрини
Той се изявява в областта на дървопластиката, скулптурата и живописта
Писателят Иван Янев представи "Симаргал"
Скулптура и живопис на Иван Янев гастролират в галерия "Средец" на Министерството на културата. Експозицията, наречена "Генезис", представя 23 платна...