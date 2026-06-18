50 дни управление! "Прогресивна България" разкри новите цели

Само 50 дни след началото на управлението „Прогресивна България“ вече е подложена на сериозен политически натиск, но остава фокусирана върху възстановяването на доверието в институциите и промяната на начина, по който се прави политика. Това заяви от парламентарната трибуна незрящият депутат Иван Янев, изчитайки декларация за първите 50 дни от работата на управляващото мнозинство.

„50 дни не са дълъг период в живота на една държава. Те не са достатъчни, за да бъдат решени проблеми, трупани с години. Не са достатъчни да бъдат поправени всички грешки, допускани десетилетия наред. Но са напълно достатъчни, за да покажат посока“, заяви Янев.

По думите му полученото от гражданите парламентарно мнозинство е могло да бъде използвано като инструмент за политическо надмощие, но управляващите са избрали друг подход. „Още в първите дни подадохме ръка към опозицията и заявихме, че българският парламент може да бъде място за спор на идеи, а не арена за лични нападки, кресливи спектакли и политически представления“, посочи депутатът.

Той благодари на представителите на опозицията, които според него са откликнали на този призив. „Благодарим на всички, които избраха аргументите пред обидите, компетентността пред внушенията и отговорността пред политическата истерия“, каза Янев.

В изказването си той отправи критики към политическата атмосфера през последните години, когато според него парламентът често е бил превръщан в сцена за конфликти и демонстрации. „Народното събрание не е театрална сцена, не е телевизионно студио, не е място за евтини роли и временни аплодисменти. Българските граждани изпращат своите представители тук, за да решават проблеми, а не за да участват в лошо режисирани спектакли“, подчерта той.

Янев отбеляза, че още в началото на мандата управляващите са изправени пред сериозни критики. „Понякога човек би останал с впечатление, че управляваме не от 50 дни, а от 50 месеца. Обвиняват ни за всичко - за това, което правим, за това, което ще направим, и дори за това, което предстои да направим“, заяви той.

Според депутата критиката е естествена част от демократичния процес, но има ясна граница между градивния контрол и спекулация. „Има разлика между критика и политическа спекулация. Има разлика между контрол и саботаж. Има разлика и между опозиция и безотговорност“, каза Янев.

Той подчерта, че „Прогресивна България“ не носи отговорност за управленските практики от миналото, но е готова да поеме отговорност за настоящето. „Не сме участвали в разпиляването на държавния ресурс. Не сме участвали в политическите схеми, които източиха доверието на обществото. Но днес ние носим отговорността и я носим съзнателно“, заяви народният представител.

Като основни цели пред управлението той посочи възстановяването на доверието в институциите, прекратяването на зависимостите в администрацията и връщането на смисъла на държавността. „Да, тази битка няма да бъде лесна. Да, срещу нас стоят сериозни интереси. Да, ще има съпротива. Но българските граждани не ни изпратиха тук, за да търсим удобство. Изпратиха ни тук, за да работим, да вземаме решения и да носим отговорност“, подчерта Янев.

Той увери, че управлението няма да разчита на разделение и конфронтация. „Прогресивна България няма да управлява със страх, няма да управлява с омраза, няма да управлява чрез разделение. Ще управлява с работа, с експертност и с отговорност“, заяви депутатът.

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