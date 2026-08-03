Дара спи с Пипи Дългото чорапче. Отсече къде се мести да живее

След историческата си победа на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“, която донесе на България първото място в конкурса за първи път, певицата Дара разкри любопитни подробности за живота си и специалната връзка, която има с Швеция, където имаше три участия през последната седмица.

В интервю за шведски медии 27-годишната изпълнителка признава, че дори обмисля да се премести да живее в Стокхолм.

„Обичам всичко тук. Дизайна, интериора, цветовете, цялата естетика. Харесва ми начинът, по който хората се грижат един за друг и как общуват. Най-много обаче ценя работната етика. И аз имам силна работна дисциплина, а тук тя е навсякъде“, казва Дара.

По думите ѝ всичко в Швеция е организирано и добре обмислено.

„Всичко работи. Всеки знае какво трябва да прави. За мен, като човек, роден под знака Дева, това е истински рай“, споделя певицата.

„Аз съм Пипи“

Дара разкрива още, че на ръката си има татуировка на Пипи Дългото чорапче.

„Това е моят талисман“, казва тя.

Изпълнителката обяснява, че винаги се е разпознавала в легендарната героиня на Астрид Линдгрен.

„Това съм аз като дете. Аз съм Пипи“, заявява тя.

На въпрос по какво си приличат, Дара отговаря: „По абсолютно всичко. Тя танцува, прави колела, никога не е намръщена, просто живее живота си. Обича да се забавлява и не следва правилата, а своите собствени. Аз съм същата.“

„Понякога заспивам, прегърнала Пипи“

Любовта ѝ към героинята не се изчерпва само с татуировката.

В началото на годината Дара си купила кукла на Пипи Дългото чорапче от летище Арланда в Стокхолм.

„Спя с Пипи. Понякога съм се чувствала толкова самотна и изморена, че съм прегръщала куклата и съм ѝ казвала: „Ще се справим, Пипи. Ще успеем. Всичко ще бъде наред.“ Това много ми помага“, признава певицата.

Шведска следа към успеха

Швеция има важна роля и в успеха на Дара на „Евровизия“. Сценичното ѝ изпълнение е създадено от известните шведски хореографи Фредрик „Бенке“ Рюдман и Кейша фон Арнолд, а на сцената до нея танцуват четирима шведски танцьори.

Освен това певицата работи с шведски музикални продуценти и прекарва все повече време в страната, която вече нарича свой втори дом.

Пост

Междувременно Георги Тошев публикува пост във Фесйбук за нея.

"От Стокхолм. Докато съм тук, е впечатляващо да видя с какво внимание и позитивна енергия Швеция посреща Дара. Българската певица се превърна в истинско музикално събитие тук: не просто като победителка на Eurovision, а като артист, който носи настроение, харизма и послание.

Дара беше специален гост на едни от най-популярните сцени в Швеция и участва в легендарното телевизионно шоу Allsång på Skansen, където изпълни своя хит „Bangaranga“, а също така беше сред звездите на Stockholm Pride, където пя пред огромна публика по време на Schlagerkväll.

“Тя представи своята музика с много енергия и показа защо толкова бързо спечели симпатиите на европейската публика”, отбелязват местните медии. Колеги журналисти са впечатлени от професионалното поведение на Дара, от енергията и артистизма й.

Най-хубавото е, че тук я приемат не само като победител от Eurovision, а като млада европейска звезда със собствен стил и силно сценично присъствие.

Шведските медии и публика я посрещат с уважение и любопитство, а за мен е много приятно да бъда в Швеция точно в този момент и да видя как едно българско име звучи с толкова положителен отзвук.

Видео от изпълнението на Дара в най-гледаното шоу на шведската национална телевизия, можете да видите в ютюб", написа още той.